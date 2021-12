Omnicomprensivo Nocera Umbra, c'è anche il "supporto psicologico"

Necessaria la prenotazione. Se ne occuperà la dottoressa Ascani

Anche quest’anno all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo D. Alighieri di Nocera Umbra si offre l’opportunità di poter usufruire del servizio dello sportello “supporto psicologico”. Avere uno spazio di ascolto-supporto psicologico in assoluta privacy, all’interno della scuola rappresenta una risorsa in più, alla quale possono rivolgersi tutti gli utenti della scuola: studenti, genitori, docenti e collaboratori.

Come accedere

Può accedere sia il singolo che il gruppo, che genitori per richiedere un supporto alla genitorialità, docenti con lo scopo di incrementare il benessere psicofisico degli alunni, di prevenire fenomeni di dispersione scolastica e di supportare le famiglie. Il servizio, gestito dalla dottoressa Carla Ascani, specializzata in Terapia Breve Strategica, si pone l’obiettivo di prevenire qualsiasi forma di disagio, fornire supporto nei casi di stress, difficoltà relazionali, traumi psicologici. Il servizio permette di fermarsi a riflettere su sentimenti ed emozioni che possono essere accolti, contenuti e regolati, offrendo un nuovo sguardo su di se´ e nuovi modi di agire nel mondo; è un ponte che apre a nuove riflessioni, a nuovi spunti che porteranno a un passaggio evolutivo interno; è spazio in cui si offrono delle risposte operative alle difficoltà e alle incertezze che i minori vivono nella quotidianità, con l’intento di aiutarli ad affrontare e tollerare stati emotivi intensi; è un momento personalizzato in cui si accolgono le difficoltà, le perplessità, i dubbi e si dà voce alle grandi risorse personali.

“Prevenzione del disagio giovanile”

La dott.ssa Carla Ascani riceve su Google Meet, oppure su Skype o WhatsApp a partire dal 4 dicembre, è necessaria la prenotazione per accedere ad un colloquio individuale o per organizzare interventi nel gruppo classe. “La nascita dello Sportello di Ascolto e Supporto Psicologico – afferma il dirigente scolastico Leano Garofoletti – è un’occasione che contribuisce ad affrontare le problematiche sempre presenti in tutte le fasi della crescita individuale e a prevenire il disagio giovanile ed eventuali patologie. La nostra scuola, seppur in un territorio piccolo, ma non privo di problematiche sociali ed esigenze educative delle nuove generazioni, è pronta ad offrire questo servizio con lo scopo principale di promuovere il benessere psicofisico degli alunni, a supportare le famiglie e ad essere di aiuto ai docenti per indirizzare al meglio la propria azione educativa“.