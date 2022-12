Omicidio Pistrino, autopsia rivela altri segni di violente percosse su tutto il corpo - Tuttoggi

L'esame autoptico ha confermato l'ipotesi omicidio, dandola ormai per certa e sulla quale è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti | Non si esclude nessun tipo di movente, chi ha ucciso Mariel potrebbe essere una persona a lei conosciuta

Lesioni compatibili con violente percosse anche su tutto il corpo e non solo sul viso (come emerso dalla prima ricognizione cadaverica). Questo il primissimo responso che arriva dall’autopsia effettuata nei giorni scorsi sul corpo di Mariel Soethe, la 70 enne tedesca trovata morta nel suo appartamento a Pistrino (Citerna).

Crolla così, dunque, anche l’ultimo dubbio sull’ipotesi omicidio, diventata ormai una certezza e sulla quale è stato aperto anche un fascicolo ancora a carico di ignoti. Nella casa di via Sfrilli, quindi, la donna sarebbe stata colpita più volte e in modo violento, probabilmente da una raffica di pugni, fino alla morte. Restano ancora da conoscere però – e questo sarà chiarito entro 60 giorni dalla relazione dei medici legali Massimo Lancia e Luca Tomassini – sia l’ora (e il giorno) della morte sia le cause ufficiali che hanno portato al decesso.