Omcl, al via la gara europea per i nuovi binari

L'annuncio della dirigenza ai rappresentanti sindacali incontrati nella mattinata di oggi. La soddisfazione e l'auspicio della Fit cisl.

Al via l’iter di gara europea per i nuovi binari delle Omcl. Ad esprimere soddisfazione per la notizia è la Fit Cisl dell’Umbria che, per bocca del suo segretario Fabio Ciancabilla, apprezza la notizia data dalla dirigenza dell’impianto ai rappresentanti Rsu.

“L’opera per un valore di circa 50 milioni di euro – ricorda il segretario regionale Fabio Ciancabilla – è strategica per il futuro dell’impianto folignate in quanto permetterà alle OMCL di Foligno di diversificare la produzione che non sarà più concentrata sui soli locomotori della Divisione Regionale Nazionale di Trenitalia ma anche sugli ETR 103/104 (POP) e ETR 324/425/526 (Jazz). Come FIT CISL Umbria faremo il possibile per coniugare con specifici accordi sindacali se richiesti, le necessità produttive dell’impianto con quelle che riguardano i lavori per realizzare le nuove infrastrutture. Ci auguriamo che tutto possa procedere senza intoppi visto che una volta che le nuove opere infrastrutturali saranno operative, potranno garantire negli anni futuri positivi scenari occupazionali“.