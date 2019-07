‘Oltre Festival’, presentata 5^ edizione con 6 concerti e tre giorni di Masterclass

E’ stato presentato questa mattina in Municipio il programma della 5^ edizione della rassegna ‘Oltre Festival’ Dove la Musica si incontra, promossa dall’associazione ‘Amici della Musica’ con il patrocinio del Comune di Gubbio. Sono intervenuti l’assessore Nello Fiorucci, il direttore artistico Giovanni Sannipoli e Massimo Fedeli della scuola di Roma ‘Percentomusica’, con la quale si è instaurata un’importante collaborazione, insieme alla Scuola Comunale di Musica.

‘Oltre Festival’ si terrà dal 20 luglio, con l’anteprima, all’11 agosto, con 6 concerti in programma oltre ad una masterclass nei giorni del 1, 2 e 3 agosto. “‘Oltre Festival’ si mantiene fedele allo spirito originario – ha dichiarato il Maestro Sannipoli – andare al di là di steccati, generi e stereotipi. Un crogiuolo di iniziative musicali per cercare di ampliare le conoscenze e visitare diversi generi fondendoli tra loro. L’idea è quella di coinvolgere quanti più artisti e pubblici diversi possibili, farli confrontare, far incontrare le loro musiche, con diverse sonorità che riecheggiano il mondo e le sue culture. Gubbio insomma è il luogo dove la musica si incontra“.

Dal canto suo, l’assessore Fiorucci ha sottolineato lo sforzo che l’amministrazione sta compiendo per integrare le varie e tante proposte culturali della città in un’agenda unica, cercando di stimolare la collaborazione tra i vari soggetti proponenti: “Solo così si ottimizzano le risorse e si ottengono risultati migliori a vantaggio di tutti. ‘Oltre Festival’ è un contenitore di idee e proposte, che valorizzano vari luoghi della città e garantiscono un’attrattiva per residenti e turisti, incentivando i flussi di presenze come nel caso delle masterclass”. Fedeli, pianista, fisarmonicista, compositore ed arrangiatore di prim’ordine, ha assicurato la più ampia collaborazione per far crescere il festival in termini di formazione, in particolare con la 3 giorni di masterclass, con alcuni dei docenti più prestigiosi della ‘Percento’.

Programma

‘Masterclass Concert’ è l’appuntamento di giovedì 1 agosto alle ore 21,15 nel Chiostro di S. Pietro con Ramberto Ciammarughi (pianoforte), Roberto Gatto (batteria), Ares Tavolazzi (contrabbasso) e Fabio Zeppetella (chitarra): “L’opportunità di ascoltarli insieme – ha sottolineato Fedeli – è un evento più unico che raro, da non perdere”. Oltre alla data del 1 agosto, l’anteprima, inserita nella 58^ Stagione Estiva del Teatro Romano, è prevista sabato 20 luglio, alle ore 21,15, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune. ‘Futura’ Tributo a Lucio Dalla è il titolo dello spettacolo, un omaggio al grande cantautore, interpretato in maniera originale, con arrangiamenti ad hoc per una formazione atipica come la Freestyle Orchestra. La band vanta al suo interno musicisti che hanno avuto importanti collaborazioni, una su tutte con Massimo Ranieri; tra essi Emma Re che interpreterà al femminile la voce del grande autore bolognese.

Domenica 4 agosto, al Chiostro di S. Pietro, ore 21,15, sarà la volta di ‘On top of our words’ con Emma Grace, cantante e polistrumentista italo-americana che proporrà un repertorio originale (è anche compositrice), grezzo, puro, crudo e sincero, dove la musica va al di là della forma standardizzata della canzone e cresce tramite articolati intrecci tra voce e violino. In collaborazione con la Sovrintendenza ai Beni Culturali, si prosegue martedì 6 agosto, ore 20,45, nel Cortile di Palazzo Ducale, con ‘The night of guitar’, concerto del chitarrista eugubino Roberto Bettelli. L’artista si presenterà con un excursus degli arrangiamenti originali più belli tratti dai suoi lavori discografici, nello stile che gli è più congeniale, il fingerstyle; la sua abilità nell’utilizzo di questa tecnica gli ha permesso di diventare endorser per famosi marchi di chitarre.

Giovedì 8 agosto al Teatro Romano, ore 21,15, si terrà ‘The Pink Floyd tribute’, un appuntamento dedicato all’intramontabile band con i Dark Side, gruppo a livello nazionale di tutto rispetto, tanto da realizzare sold out ovunque si sia esibito. Anima della band il chitarrista Pierangelo Mezzabarba, tra l’altro grande ideatore e costruttore di testate e amplificatori per chitarre utilizzati dai più grandi chitarristi nel mondo, conosciuto per il suono inimitabile e riconducibile proprio a David Gilmour. Domenica 11 agosto al Chiostro di San Pietro, ore 21,15, ci sarà il concerto di chiusura ‘Frida en silencio’ Tributo a Frida Kahlo, un progetto del musicista messicano Israel Varela. Si tratta di uno spettacolo che coniuga live painting e musica originale, composta sui singoli episodi della vita di Frida Kahlo. Un’interessante interazione tra due arti che si compenetrano sul palco, tra visione e ascolto grazie al pregevole lavoro di Varela, vincitore tra l’altro di un Award nel 2009.

