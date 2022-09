Oltre 1400 euro spariti dal conto, sporge denuncia a Polizia ma la "colpa" è...del fidanzato - Tuttoggi

La donna ha temuto che le fosse stata clonata la carta ma in realtà le operazioni erano state fatte dal fidanzato, anch'esso in possesso del pin | La denuncia in Questura è stata ritirata

Aveva constatato problemi di liquidità al momento di andare a pagare con la sua carta di credito e, temendo che fosse stata clonata, si era rivolta alla Polizia. È quanto accaduto alla titolare di un esercizio commerciale di Perugia che, al momento di saldare il conto al ristorante, si è vista rifiutata la transazione per mancanza di disponibilità di denaro.

La donna, interdetta, ha prima pensato ad un errore di lettura ma è rimasta sorpresa quando l’episodio, a distanza di qualche giorno, si è ripetuto. A quel punto si è rivolta al servizio clienti della propria banca apprendendo che la carta era stata utilizzata per un prelievo dallo sportello bancomat per un totale di 1427 euro.