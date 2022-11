Dopo l'olio ci si mette la pioggia, ancora caos in Corso Cavour - Tuttoggi

La pioggia battente ha creato una nuova poltiglia scivolosa con l'olio rimasto (perso ieri da una idropulitrice) e il materiale sabbioso usato per "tamponarlo" | Diversi i disagi

Non è stata certo una giornata facile, quella odierna (19 novembre), in Corso Cavour, la zona più colpita dallo sversamento d’olio causato ieri dall’idropulitrice Sogepu.

Per tutta la mattina, infatti, nel breve tratto che collega le piazze principali di Città di Castello, c’è stato un via vai di vigili del fuoco (che hanno fatto diversi sopralluoghi in tutto il centro storico), Protezione civile e dipendenti Sogepu, quest’ultimi impegnati ancora una volta a tentare di “rattoppare” il danno per ore.