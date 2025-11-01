 Olio nuovo in festa a Colle del Marchese per Frantotipico - Tuttoggi.info
Olio nuovo in festa a Colle del Marchese per Frantotipico

Redazione

Sab, 01/11/2025 - 14:27

Il profumo di olio appena franto sta per inondare Colle del Marchese: manca pochissimo all’edizione 2025 di Frantotipico, la celebrazione dell’olio nuovo e delle tradizioni umbre, in programma sabato 1 e domenica 2 novembre nel pittoresco borgo di Castel Ritaldi (PG). Cittadini e visitatori sono invitati a immergersi in un fine settimana di sapori, cultura e intrattenimento, con un programma studiato per il divertimento di ogni generazione, dai nonni ai più piccoli. Tutte le attività sono gratuite.

I Momenti da non perdereSabato Sera (ore 20.00): la sfida de “La bruschetta più grande del mondo” e la polentata a ritmo di musica con DJ Lele. Domenica 2 Novembre, ore 10.30 al Frantoio Settimi l’appuntamento con “Giochiamo a fare l’olio”, un laboratorio pratico e divertente dove i bambini potranno partecipare alla raccolta e molitura delle olive. Un’esperienza sensoriale unica che trasforma la tradizione in un gioco.

Per gli amanti della Natura e della Tradizione alle ore 9.30 e 10.30: “Trekking tra gli ulivi…” (con guida ambientale) e “Passeggiata itinerante tra le mura del castello” per una immersione nella storia del borgo. Domenica Pomeriggio (15.00 – 18.00) visite guidate gratuite ai Frantoi con navetta gratuita (ogni 30 minuti). Un’occasione per assistere alla molitura, degustare l’olio EVO e godersi le performance musicali live degli artisti Modern Music School, Francesco Gronchi e Steven Paris in un ambiente caldo e conviviale. E poi lo Showcooking “Quanto è buono il pane!” (Frantoio Eredi Celesti), i laboratori “Frutti e erbe del territorio” (Frantoio Settimi) e “L’arte del legno” (Frantoio Cooperativo).

Sempre domenica alle ore 18.00: Gran finale in Piazza con lo spettacolare “Spettacolo di terra e fuoco” a cura dell’Associazione “I sogni della Fenice” e “Degustazioni in Musica”, un momento per Frantotipico vi aspetta per celebrare la genuinità dei sapori e la bellezza del territorio in un weekend all’insegna della convivialità.L’evento, inserito nel circuito Frantoi Aperti, è organizzato da Ars Spoletium e l’Associazione Italian Accordion Culture con la collaborazione e il contributo del Comune di Castel Ritaldi e il contributo del GAL Valle Umbra e Sibillini – AS 2.1 nell’ambito del CSR per l’Umbria 2023-2027 – Intervento SRG 06.

