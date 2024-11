Ok alla ripavimentazione di via dei Priori

Adottato dalla Giunta comunale di Perugia il progetto di fattibilità tecnico-economica per ripavimentare la parte a valle di via dei Priori, nel tratto dalle scale mobili fino all’intersezione con via Francolina. L’importo stimato per i lavori è di 150mila euro.

“Con questo intervento – afferma l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini – si concluderà un’importante riqualificazione in una delle zone più preziose del nostro centro storico, caratterizzata dalla presenza di monumenti come la Torre degli Sciri e il complesso di San Francesco al Prato. La pavimentazione tornerà ad essere consona al luogo: al posto delle parti in catrame e della pietra ammalorata, tornerà la pietra serena in analogia con quanto fatto nella parte superiore di via dei Priori”.

“Su questa stessa linea – aggiunge l’assessore – sarà improntata la nostra azione di manutenzione e valorizzazione di altre zone – prosegue l’assessore – eliminando l’asfalto, laddove possibile, con l’obiettivo di reintrodurre materiali più appropriati alla bellezza della nostra acropoli, soprattutto quando si tratta di aree pedonali o comunque a forte connotazione pedonale”.