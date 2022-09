Offerte di lavoro, servono addetti per contabilità e ristorazione

Un addetto alla contabilità full time, per sostituzione maternità, per importante studio di consulenza di Perugia. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante, si occuperà della tenuta della prima nota di cassa e banca, della registrazione fatture, della redazione di scritture contabili di base e dei relativi registri, della stesura del bilancio, della redazione della dichiarazione dei redditi e della predisposizione degli adempimenti fiscali e previdenziali. Sono necessari esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni in uno studio professionale, motivazione e flessibilità, orientamento al cliente e buone capacità relazionali e capacità di problem solving. Possibilità di crescita professionale all’interno di un importante studio del territorio, formazione continua e contratto a tempo determinato con prospettiva di inserimento stabile;

Un addetto al banco gastronomia con contratto a tempo indeterminato, per supermercato di Assisi. La figura ricercata lavorerà in base ai turni, in un ambiente dinamico e stimolante, e si occuperà della vendita al pubblico di prodotti alimentari non preconfezionati, in particolare formaggi, salumi e prodotti di gastronomia, dell’accoglienza del cliente e di consigliarlo rispetto alle esigenze espresse. I requisiti richiesti sono esperienza pregressa nella mansione anche minima, motivazione e flessibilità e disponibilità a lavorare nel weekend;

Un addetto alla cucina full time, con contratto di apprendistato, per importante ristorante di Assisi. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di supportare cuochi e aiuto-cuochi nella preparazione degli ingredienti, nell’esecuzione di lavori di conservazione dei cibi e nella pulizia di locali e delle attrezzature. Sono necessarie esperienza pregressa nella mansione minima, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata;

Un addetto alla sala full time, con contratto di apprendistato, per importante ristorante di Assisi. La figura ricercata lavorerà in un ambiente dinamico e stimolante e si occuperà di accogliere i clienti, illustrare il menù, prendere ordinazioni e servire i piatti ai tavoli. Sono richieste esperienza pregressa nella mansione di almeno 2 anni, motivazione e flessibilità, disponibilità a lavorare nel weekend ed immediata.