Nuovo weekend per Nero Norcia tra eccellenze culinarie e tanti eventi

Dopo le 5mila presenze del primo weekend, Nero Norcia si prepara a un nuovo fine settimana, sabato 2 e domenica 3 marzo, ricco di appuntamenti all’insegna di enogastronomia, cucina, spettacolo e tanto divertimento per famiglie e turisti.

Tra questi, in piazza San Benedetto dove è stata allestita una tensostruttura trasparente per ospitare gli eventi collaterali alla mostra mercato, domenica alle 11 c’è grande attesa per lo show cooking dello chef Valentino Palmisano del ristorante Vespasia di palazzo Seneca di Norcia. Lo chef dal 2017 ha sposato il progetto Vespasia dove ha confermato la Stella Michelin per il 2018 e il 2019. L’incontro di idee e la condivisione di valori etici e professionali con la struttura hanno portato il cuoco napoletano a trasferirsi a Norcia, dopo un decennio di esperienze di prestigio internazionale. Per Nero Norcia proporrà due piatti: spaghetti di grano Senatore Cappelli al tartufo e porchetta di agnello ripiena di tartufo con patate al tartufo.

La giornata proseguirà tra intrattenimento e musica, alle 15.30 con i Gemelli di Guidonia, spalla di Fiorello su Radio Deejay, che proporranno uno show di musicabaret, mentre alle 17 sarà la volta del cabarettista Fabrizio Gaetani con il suo comic show cooking che unisce intrattenimento e cucina, un’esibizione ai fornelli in chiave ironica. Tra gli artisti che si esibiranno domenica 3 marzo anche Massimo Mattia, spalla storica al Puff di Lando Fiorini a Trastevere che proporrà canzoni tradizionali romane. Per le strade e le vie di Norcia, sabato e domenica, ci sarà spazio anche per artisti di strada con spettacoli itineranti di giocolieri e trampolieri.

Nella 56esima edizione di Nero Norcia, sostenuta dal Gal Valle umbra e Sibillini (Psr per l’Umbria 2014-2020 Misura 19.3 l’Europa investe nelle zone rurali), protagonista assoluta rimane la mostra mercato del tartufo nero pregiato di Norcia e dei prodotti tipici, con i suoi circa 80 stand allestiti in centro storico tra porta Romana, piazza San Benedetto, porta Ascolana e fino a via della Stazione, in cui trovano posto anche eccellenze provenienti da altre regioni, dalle Marche alla Puglia, dalla Sicilia fino alla città tedesca gemellata con Norcia Ottobeuren.

