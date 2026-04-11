Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori da 3 milioni di euro - Tuttoggi.info

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Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori da 3 milioni di euro

Redazione

Nuovo polo scolastico di Collevalenza, assegnati i lavori da 3 milioni di euro

Sab, 11/04/2026 - 11:18

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Al via a Todi un’altra importante opera pubblica: la realizzazione del nuovo polo scolastico in località Collevalenza. E’ stato infatti aggiudicato giovedì l’appalto a seguito di gara pubblica indetta ad inizio anno dalla stazione unica appaltante. I lavori sono stati affidati ad una impresa con sede in Umbria per un importo di 2 milioni e 35 mila euro oltre iva, a fronte di un quadro finanziario complessivo di 3,2 milioni di euro, importo interamente finanziato a valere sui fondi per la ricostruzione e in parte con risorse del bilancio comunale tramite assunzione di mutuo.

“E’ arrivato in porto uno dei dossier più complicati di questi anni”, confida il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “La nuova scuola di Collevalenza ha incontrato non pochi ostacoli, dovuti anche al continuo lievitare dei prezzi. Finalmente possiamo rispettare l’impegno preso con un’area tra le più popolose del tuderte, mettendo l’ultimo tassello ad un piano di edilizia scolastica sicura, moderna, sostenibile dal punto di vista ambientale ed efficientata sotto l’aspetto energetico”.

Il plesso si svilupperà su 1.350 metri quadri e ospiterà la primaria con sezione unica, con 5 aule didattiche da 25 posti ed un’aula comune, oltre ad una sala insegnanti ed archivio. A fianco ci sarà una materna, sempre a sezione unica, con 2 aule didattiche da 28 posti, zone per attività libere, sala docenti, cucina e mensa, oltre a una palestra e una biblioteca, aperte all’uso della comunità in orario extra scolastico. Presente anche una piazza coperta e un giardino, oltre che un’area parcheggi per 1.500 metri quadri.

“Mai come in questo caso – evidenzia l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – sento il dovere di ringraziare il lavoro degli uffici, che non hanno mai desistito dinanzi ad imprevisti e difficoltà trovando, insieme alla Giunta, le soluzioni tecniche e procedurali per fare vita ad un polo che andrà a sostituire, con un’offerta di ambienti e di dotazioni finalmente adeguata, l’ormai vecchio plesso frazionale, dando una risposta di qualità ad un bacino di utenza importante, posto com’è ai confini meridionali del comune”.

In occasione della consegna dei lavori, verrà organizzato un nuovo momento di incontro con la comunità locale, ovvero le famiglie ma anche gli alunni e l’attuale personale docente e non docente per condividere i tempi di esecuzione e quelli di apertura: una sorta di open day anticipato per festeggiare un risultato lungamente atteso.

“Il nuovo polo – aggiunge il Sindaco Ruggiano – si inserisce in un quadro che ha visto già l’inaugurazione a settembre di una nuova mensa-auditorium a servizio della media Cocchi-Aosta, la prossima apertura del polo scolastico di Ponterio, la riqualificazione della scuola primaria e media di Pantalla, solo per restare agli ultimi due anni, con un investimento complessivo di circa 8 milioni di euro, in continuità con gli interventi del periodo precedente e nel segno di una strategia che ridisegnato e messo in sicurezza l’edilizia scolastica per i decenni a venire”.

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