Nuovo ospedale: salta consiglio comunale. Francescangeli: "Luogo e cronoprogramma" - Tuttoggi.info

Il consiglio comunale di Terni previsto per il 12 gennaio non si terrà. La seduta aperta avrebbe avuto come oggetto la costruzione del nuovo Ospedale di Terni e le risultanze della perizia esplorativa, come da accordi con la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti.

La nota del Comune

La decisione arriva dalla presidente del consiglio comunale Sara Francescangeli. “Il consiglio comunale il 22 dicembre ha approvato ad ampia maggioranza un ordine del giorno che di fatto supera le ragioni della seduta aperta che era stata convocata per esaminare lo studio di massima della Regione dell’Umbria sui possibili siti per la realizzazione dell’ospedale“, lo riferisco in una nota.

Siti e cronoprogramma: pronto soccorso in difficoltà

Il braccio di ferro sulla costruzione del nuovo ospedale di Terni tra Regione e sindaco di Terni è bene noto. Ora nella nota del Comune si legge che: “Il consiglio comunale chiede di interloquire con la Regione non solo sui siti, per i quali peraltro si auspica non un ventaglio di ipotesi ma il luogo esatto, ma anche un cronoprogramma dettagliato per la realizzazione che tenga conto dei tempi per gli eventuali espropri; l’ammontare delle risorse necessarie per la copertura finanziaria e i costi effettivi per la realizzazione del nuovo Ospedale nonché le fonti di finanziamento“. E un cronoprogramma preciso: “L’assemblea di Palazzo Spada fissa in due mesi, un tempo ragionevole, la scadenza per avere queste risposte. Il nuovo ospedale è una esigenza sempre più pressante, basta leggere la cronaca di questi giorni con le difficoltà dell’attuale Santa Maria a rispondere alle richieste di cura che sono pervenute anche per l’ondata di influenza. Il pronto soccorso è in difficoltà, i 450 posti letto al momento a disposizione non sembrano farcela a soddisfare tutte le richieste di ricovero. Non servono a nulla estenuanti dibattiti sulla ubicazione ma un sito preciso, così come la definizione del piano finanziario e il crononoprogramma di realizzazione“.