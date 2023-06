Nuovo look per la Sp 201, terminati lavori a Montone e Pietralunga - Tuttoggi.info

Opere di manutenzione straordinaria e non solo su diversi tratti saltuari, Rinaldi “Opera fondamentale per la strada che conduce al centro storico di Montone”

Ultimati i lavori lungo la Sp 201 di Pietralunga che hanno interessato i tratti 1 e 2 nei Comuni di Montone e Pietralunga per un importo complessivo di 600 mila euro di fondi ministeriali (Fondo Complementare Aree Interne – “Area Nord-Est” Umbria. Annualità 2021 – 2022).

A darne comunicazione è il consigliere provinciale con delega alla Viabilità Moreno Landrini, che nella giornata di ieri (giovedì 22 giugno) si è recato direttamente sul posto insieme al sindaco di Montone Mirco Rinaldi, il dirigente provinciale del servizio gestione Viabilità Stefano Torrini, il responsabile della Zona 1 Pasquale Billi, il geometra Simone Bettoni e il tecnico del Comune di Montone Claudio Mariotti per una “simbolica” inaugurazione.

Si tratta di quasi 6 chilometri di strada – che collegano la E45 con il centro abitato di Montone – in cui sono stati consolidati alcuni tratti del piano viabile con interventi di straordinaria manutenzione; è stata poi adeguata la segnaletica verticale e realizzata quella orizzontale mediante la “postspruzzatura”, per una migliore visibilità delle strisce nelle ore notturne e in caso di precipitazioni atmosferiche; rinnovata anche la segnaletica complementare (con delineatori di margine su tutto il tracciato) e installate barriere di sicurezza laterali in corrispondenza di tratti stradali in rilevato.

“E’ un’opera fondamentale per Montone – ha detto il sindaco Rinaldi – perché è il tratto principale che conduce al centro storico e l’avere una strada dissestata com’era prima era diventato un problema sia per i turisti che per i residenti”.

Infine, con gli interventi al tratto 1 di Umbertide-Pietralunga-Cagli è stato bitumato il piano viabile e completato di segnaletica orizzontale nei tratti saltuari, dal km 23+300 al km 35+350 nel Comune di Pietralunga.