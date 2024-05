Nuovo furto in centro storico: è il terzo in pochi giorni nella stessa piazza - Tuttoggi.info

Furto a Spoleto ai danni del Piccolo Bar, ladri in azione intorno alle 22. Attessa per la videosorveglianza

Ancora un furto in pieno centro storico di Spoleto e ancora una volta in piazza della Vittoria, per la precisione la terza in pochi giorni. L’ultimo esercizio ad essere stato colpito è Il Piccolo Bar, che sorge sulle sponde del Tessino, che ha subito fortunatamente un danno solo di poche centinaia di euro. Ma a rendere inquietante l’azione dei soliti ignoti è l’orario scelto dagli stessi: l’allarme infatti collegato al sistema di vigilanza privata è scattato alle 22.10 di martedì sera.

Gli ignoti hanno forzato la porta d’ingresso e sottratto quanto era presente nella cassa, per poi immediatamente dileguarsi. Questo furto segue di pochi giorni quello compiuto all’edicola della famiglia Conti, nella stessa piazza, e – cosa fin qui sconosciuta – anche nell’agenzia immobiliare presente poco distante, sotto gli archi di Porta Leonina. In quest’ultimo caso i malviventi, non trovando denaro da asportare, hanno compiuto gesti vandalici e dispetti. Il tutto a pochi metri dal comando della polizia locale che ancora non può contare sul sistema di videosorveglianza. Un aiuto agli inquirenti potrebbe arrivare dalle telecamere del Piccolo Bar o di altre attività della zona.

Intanto la città resta in attesa dell’installazione delle nuove telecamere annunciate dal Comune, anche se il piano approvato lascia alcune perplessità laddove l’amministrazione non ha considerato punti strategici del centro storico come piazza della Genga e via di Visiale.