Nuovo Comandante Polizia Municipale per Campello, Cerreto e Sellano - Tuttoggi

Lo spoletino Fabio Rapastella è il nuovo Comandante della Polizia municipale dei Comuni di Campello sul Clitunno, Sellano e Cerreto di Spoleto.

A conferirgli l’incarico sono stati i tre sindaci – la nomina è arrivata con il Decreto sindacale n. 4 del sindaco di Campello Maurizio Calisti – all’esito delle procedure concorsuali.

A partecipare alla selezione erano stati in 12, alcuni provenienti anche da fuori regione e con incarichi prestati anche in città capoluogo di provincia. All’ultima prova erano rimasti 3 in corsa, ma alla fine su tutti ha prevalso il profilo di Rapastella, attualmente in servizio presso il Comando della Polizia locale di Spoleto.

Fabio Rapastella

51 anni, una laurea in Scienze giuridiche e 20 anni di esperienza maturata nelle file della Polizia di Spoleto, Fabio Rapastella si appresta ad un incarico alquanto impegnativo. Stando alla delibera, infatti, presterà servizio 3 giorni a settimana a Campello, 2 a Sellano e 1 a Cerreto di Spoleto.

Tre municipi che insieme contano sì meno di 5.000 abitanti (2.049 Campello, 1.036 Sellano, 1.024 Cerreto) ma si estendono su una superficie di 210 chilometri quadrati con ben 44 frazioni. Basti pensare che Terni, che ha ben altra popolazione (110mila abitanti), si sviluppa su 211 kmq e 24 frazioni.

L’incarico, che dovrebbe partire dal prossimo mese di giugno, prevede il grado di Capitano.

Al neo Comandante le felicitazioni della nostra redazione

(foto di archivio)