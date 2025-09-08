Nuovo comandante alla Gdf di Terni, è il Tenente Colonnello Pasquale Dilillo - Tuttoggi.info

Cambio al vertice nella Caserma “Ten. Franco Petrucci”, sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni. Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di avvicendamento nella carica di Comandante del Gruppo di Terni tra il Maggiore Matteo Filippi, trasferito al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Reggio Calabria e il Tenente Colonnello Pasquale Dilillo che gli subentrerà, proveniente dal Centro di Reclutamento con sede in Roma.

Cerimonia

Alla cerimonia, svolta alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Mauro Marzo, ha partecipato una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri e della Sezione A.N.F.I. di Terni. Il Maggiore Matteo Filippi, che ha guidato il Reparto negli ultimi quattro anni, ha espresso parole di ringraziamento alla Superiore Gerarchia e alla magistratura per il pieno sostegno ricevuto durate gli anni e ha rivolto un saluto al personale, ringraziandolo per il lavoro svolto al suo fianco.

Il nuovo Comandante

Il Tenente Colonnello Pasquale Dilillo, che assume l’incarico di Comandante, prima dell’ultima esperienza lavorativa al Centro di Reclutamento a Roma, ha ricoperto incarichi di primo piano in tutti i settori che caratterizzano l’attività del Corpo in Calabria, Toscana e a livello Interforze nel Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Il Tenente Colonnello Dilillo ha ringraziato la Superiore Gerarchia per la fiducia datagli nel conferimento del nuovo incarico ed ha assicurato il massimo impegno nell’esercitare un’azione di comando equilibrata ed efficace.