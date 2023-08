Nuovo asfalto sulle strade, l’elenco delle vie interessate

Centro, quartieri periferici e frazioni: i prossimi interventi del Piano strade

Oltre i lavori per un totale di 10 km lineari, articolati in tre lotti, previsti dal progetto esecutivo approvato di recente dalla giunta comunale per un importo di 3 milioni, il Piano strade – presentato dal sindaco Romizi e dall’assessore Numerini, insieme ai tecnici comunali – include ripristini da parte di diverse operatori (ad esempio Umbra Acque, Open Fiber, ecc.) e altri interventi in capo al Cantiere comunale o da attuare attraverso patti di collaborazione nell’ambito dei quali l’ente mette a disposizione manodopera e mezzi.

Finora sono stati eseguiti interventi su circa 140 strade. L’assessore Numerini ha ricordato che in questi giorni si stanno svolgendo lavori in via Rossini a San Sisto e stanno per partire in via Bach, nello stesso quartiere. Completati quelli in via San Galigano-Rimbocchi. Sono stati eseguiti interventi anche in via Monteverde, a cavallo tra Perugia e Valfabbrica, e a Colle Umberto in via del Tegolaro e Bagno del Cardinale.

I lavori da eseguire

Questo l’elenco dei lavori che devono essere eseguiti:

Centro storico: via Antinori, via dei Priori, via Enrico dal Pozzo, via Faina, via Fuori le Mura, via Pascoli, via Pinturicchio, via San Francesco, via del Verzaro, via Alessi.

Castel del Piano: via Sperello Aureli.

Elce: via Purgotti, via Tassi, via Verga.

Madonna Alta: via Gallenga, via Madonna Alta, via Magno Magnini, via Pennetti Pennella.

Pallotta: via della Concordia.

Montelaguardia.

Monteluce: via Eugubina (tratto a monte).

Pellini: Piaggia Colombata.

Ferro di Cavallo-Olmo: via Caboto, via Cristoforo Colombo, via delle Caravelle, via Olmo Valle.

Fontivegge: via Mameli, via Manara, via Pennacchi, via del Macello, strada Bellocchio, via Diaz.

Prepo: strada Borghetto di Prepo, via dell’Acacia.

San Martino in Campo: via Delle Fascine, via del Papavero.

Settevalli: via Fiesole.

Sant’Andrea delle Fratte: via Dottori, via Manna.

Montebello: via Tuderte, via Madonna delle Grazie.

Ponte Felcino: via Maniconi.

Ponte Pattoli: strada dei Bracceschi, via del Pino.

Ponte San Giovanni-Balanzano: rotatoria Guglielma Corsi, strada del Piano, via della Barca, via della Rete, via Nino Bixio, via della Gomma, via dell’Avena.

San Sisto: via Bach, via Grazioli, via Monaco.

San Marco-Ponte d’Oddi: strada San Marco-Ponte d’Oddi.

Villa Pitignano: Pieve San Sebastiano, strada Ponte Felcino-Ponte Pattoli.

Pieve Pagliaccia: strada delle Selvette.