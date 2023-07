Nuovi servizi a Scheggino, riapre il consultorio - Tuttoggi.info

Nuove attività commerciali e servizi consueti e rinnovati a Scheggino. Tanti visitatori in attesa delle iniziative estive

Nuovi servizi a Scheggino per la popolazione. Accanto a nuove attività commerciali che hanno aperto i battenti (e la nuova gestione per la farmacia) riapre il consultorio dell’Usl Umbria 2, coordinato dal dottor Maurizio Silvestri. Tornano dunque nella perla della Valnerina importanti servizi quali ostetricia, ginecologia e psicologia dell’età adolescenziale.

Si aggiunge a questo la riconferma del campus estivo “Estate insieme”, che coinvolge il comune di Scheggino e il comune di S’Anatolia di Narco, con circa 20 bambini e due operatrici qualificate. Nel parco di Valcasana hanno ripreso attività invece la piscina comunale, il Parco avventura ed il centro sportivo con campi da tennis.

Le caratteristiche paesaggistiche del borgo lo rendono location e meta ambita da turisti e futuri sposi che

scelgono sempre più di convolare a nozze nel paese, usufruendo dei tanti servizi di banchettistica e

ricevimento studiati ad hoc dalle strutture ricettive. Inoltre Scheggino vanta una tradizione gastronomica

importante legata al tartufo e alla trota, piatti tipici della cucina tradizionale Schegginese. E’ per questo che i ristoranti registrano importanti affluenze proprio nel periodo estivo poiché dispongono di spazi all’aperto, in prossimità del laghetto di Valcasana e del fiume Nera, ma anche all’interno delle mura antiche del borgo. A questo va evidenziato il ricco programma di eventi che prevede convegni, spettacoli musicali, escursioni paesaggistiche e noto corteo storico di Scheggino Donna previsto in notturna il prossimo sabato 22 luglio.