Nuove zone 30 e corsie ciclabili a Narni | "Tutto entro ottobre" - Tuttoggi

Narni: nuove zone 30, riconversione dei parcheggi liberi lungo via Tuderte con sosta oraria a 30 minuti, piste ciclabili e attraversi pedonali.

Nuove zone 30 e riconversione dei parcheggi liberi lungo Via Tuderte, nei pressi dello stadio San Paolo, dove è prevista la sosta oraria a 30 minuti. A renderlo noto il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti.

Zone 30 in via del Parco, via della Libertà, via dei Garofani, viale Trieste e via delle Rose

Le zone 30 saranno realizzate in via del Parco, via della Libertà, via dei Garofani, viale Trieste e via delle Rose. “I lavori – annuncia De Rebotti – sono stati avviati, e rientrano nel progetto di realizzazione di corsie ciclabili tra via Tuderte e viale della Stazione”.

La ripavimentazione in via Capitonese, corsie ciclabili e due attraversamenti pedonali

“Per le corsie – continua il sindaco – sono quasi pronte le delimitazioni degli stalli per carico-scarico merci e per i posti dei disabili, nonché la segnaletica orizzontale“. I cantieri, nello specifico, prevedono la ripavimentazione del primo tratto di via Capitonese, il tracciamento delle corsie ciclabili e di due attraversamenti pedonali.

I lavori stradali sono in corso in via dei Garofani, via della Libertà e a piazza De Sica. A seguire, dunque, il resto, con verniciature a terra di segnaletica orizzontale e sistemazione delle zone 30 con attraversamenti pedonali rialzati. “Il tutto – garantisce infine Francesco De Rebotti – sarà ultimato entro ottobre”.