Nuove cooperative di comunità, pronto 1 milione di euro da Confcooperative - Tuttoggi

Anche l’Umbria potrà attingere al premio per le cooperative di comunità, neo costituite o già attive e i loro consorzi. Ed è un premio consistente quello che Fondosviluppo ha deliberato: uno stanziamento di 1 milione di euro di partenza per dare seguito all’azione di sistema di Confcooperative volta alla promozione, all’animazione e alla sensibilizzazione della cooperazione di comunità quale strumento di coesione sociale e sviluppo sostenibile dei territori.

E’ stato il presidente nazionale di Confcooperative e di Fondosviluppo, Maurizio Gardini, a dare l’annuncio: “Si tratta di uninvestimento finalizzato a sostenere il ruolo delle cooperative, sentinelle del territorio, capaci di intercettare, più di ogni altra impresa, i bisogni delle comunità. Dove lo Stato si ritira, perché non è più in grado di organizzare servizi e risposte, le cooperative favoriscono l’autorganizzazione dei cittadini mettendoli in condizione di rispondere alle proprie esigenze”.

E soddisfazione è stata espressa dal presidente regionale di Confcooperative, Carlo Di Somma, che intravede tra le destinatarie dell’intervento “le cooperative di comunità nate o che nasceranno in Umbria e che potranno svolgere molteplici attività con il coinvolgimento di persone fisiche, giuridiche e Enti Pubblici interessati allo sviluppo di ogni singolo territorio. Tali cooperative, attraverso le molteplici attività, devono perseguire la finalità comunitaria anche tramite la salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, delle tradizioni, dei saperi e delle eccellenze agroalimentari del territorio. Il nostro intento è quello di dare corpo a progetti di sviluppo dei territori in chiave cooperativa, contribuendo anche al rilancio dei piccoli Centri Storici dell’Umbria o dei quartieri delle città”.

Del resto, come sottolinea il Segretario Regionale di Confcooperative, Lorenzo Mariani, “l’Assemblea Legislativa Regionale dell’Umbria ha manifestato da qualche anno una viva sensibilità circa lo strumento della cooperativa di comunità e nel 2019 l’Umbria è stata una delle prime regioni a dotarsi di Legge Regionale in materia che ha visto la condivisione di tutte le forze politiche”.

“Il Bando – conclude Mariani – sarà aperto fino al 31 maggio 2020 ed è reperibile sul sito internet www.fondosviluppo.it insieme al regolamento e alla modulistica per la presentazione delle domande. Gli uffici di Confcooperative sono ovviamente a disposizione di tutti gli interessati ad approfondire questo strumento innovativo che, se per l’Umbria è ancora una novità, in altre aree interne nazionali sta generando esperienze dallo straordinario impatto socio-economico”.

Per informazioni e supporto si può contattare Confcooperative Umbria ai seguenti recapiti: Perugia 075.5837666, Terni 0744.300500 e mail: umbria@confcooperative.it