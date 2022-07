Nuova Zrc del Subasio e quegli incidenti “fantasma” coi cinghiali

Zona ripopolamento e cattura alle porte di Assisi, Morroni interrogato da Pastorelli: iter trasparente, nessuno ha presentato osservazioni

Nuova Zrc (zona di ripopolamento e cattura) alle porte di Assisi, nel Parco del Subasio, e incidenti “fantasma” con i cinghiali. Se ne è parlato nel question time in Regione, a seguito dell’interrogazione presentata da Stefano Pastorelli. Il capogruppo della Lega, assisano, accogliendo istanze provenienti dal territorio, ha chiesto alla Giunta regionale chiarimenti sull’iter che ha portato all’Istituzione della Zrc denominata ‘Valle dei monasteri’ nel comune di Assisi”. Ed anche sulla gestione, sul ruolo dell’Unione dei Comuni e sul referente per i numerosi casi di incidenti stradali (in particolare lungo la ex SS 147) provocati da cinghiali in transito.

L’assessore Morroni ha ricordato che la creazione di Zrc nei parchi “è consentita ed anzi auspicata” dalle leggi nazionali e regionali. Per quanto riguarda la Zrc in questione, ha chiarito lo svolgimento dell’Iter, con l’istanza presentata dalle sezioni delle associazioni venatorie, la conseguente approvazione da parte dell’Atc 2 e la preadozione della Regione. Senza che, dopo la pubblicazione, fossero giunte osservazioni nel tempo stabilito, prima dell’atto definitivo.