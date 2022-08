Nuova sede per GBsoftware: la software house nata in Umbria e punto di riferimento per commercialisti e studi in tutta Italia - Tuttoggi

Secondo l’azienda “la figura del professionista, con tutti gli oneri e le relative responsabilità, viene spesso sottovalutata o poco valorizzata. Ma senza consulenze attente e puntuali, numerose aziende non saprebbero come muoversi nel labirinto di scadenze fiscali, pagamenti e agevolazioni”.

“Riduzione dei costi superflui, rapporto diretto con il cliente, soluzioni semplici e intuitive, assistenza tempestiva e fiducia sono le caratteristiche che fanno la differenza”, afferma GBsoftware.

La nuova sede

A conferma di questa evoluzione, nel mese di giugno è stata inaugurata la nuova sede nella zona industriale di Montone, riunendo la sede storica di Pietralunga e quella di Città di Castello. Rispetto dell’ambiente e sostenibilità, temi sempre prioritari per l’azienda, si ritrovano anche nella nuova struttura realizzata con materiali naturali ed ecocompatibili e arricchita da un design moderno e funzionale.

Anche servizi evoluti come il cloud, introdotti anni fa con l’obiettivo di semplificare il lavoro dello studio e stimolare la collaborazione studio-cliente, sono ospitati in strutture apposite: energia pulita, spegnimento intelligente delle apparecchiature e neutralità carbonica.

“Gran parte del successo dell’attività”, come raccontano da GBsoftware, “deriva dalla dedizione di tutto il personale, che condivide i valori e la strategia dell’azienda”. Per i circa 60 dipendenti sono stati predisposti ampi spazi ricreativi, per favorire la socializzazione, e ambienti confortevoli dove lavorare: assorbimento acustico, pulizia e bonifica dell’aria, illuminazione smart. Spazi verdi sono presenti all’esterno e sul tetto dell’edificio e a breve saranno installati pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione energetica. Per accogliere i clienti è stata predisposta un’ampia sala conferenze al piano terra, per organizzare meeting ed eventi.

Ricerca figure qualificate

Data la continua crescita, l’azienda è sempre alla ricerca di personale qualificato da inserire nel proprio organico. La posizione della nuova sede, ad 1 km dall’uscita dell’E45, è facilmente raggiungibile dai principali centri come Perugia, Città di Castello, Umbertide, Bastia Umbra, Assisi e Gubbio.

Tutti i servizi erogati dalla società (assistenza, sviluppo, ricerca, analisi, vendita, costumer care, marketing) sono interni e mai delegati a società terze e le competenze necessarie ad affrontare le nuove sfide sono sempre maggiori. In particolare, l’attenzione è rivolta ad analisti (contabilità, fisco, paghe), sistemisti (Microsoft), sviluppatori (.Net, Angular, Java) e addetti marketing (Html, Css, Js, Php, WordPress…).

Per candidature e informazioni consultare l’apposita sezione nel sito aziendale.