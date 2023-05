Nuova sede di Cittadinanzattiva Umbria

A San Sisto, nell'edificio della Usl1, per assistenza in ambito sanitario, ma anche contro stalking e cyberbullismo

Nuova sede, a Perugia, per Cittadinanzattiva Umbria, dove accogliere i cittadini che necessitano di assistenza e supporto in ambito sanitario, ma anche per esempio legate a stalking e cyberbullismo. I nuovi locali sono ubicati a San Sisto nello edificio dove ha sede la Usl Umbria 1, con possibilità di ampio parcheggio.

Presenti alla cerimonia la presidente è la segretaria nazionale di Cittadinanzattiva Anna Rita Cosso e Anna Lisa Mandorino e l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Perugia Gabriele Giottoli. Intervenuti anche rappresentanti delle Associazioni di volontariato e cittadini che hanno manifestato soddisfazione per i progetti che saranno realizzati.

Paola Giulivi, segretario regionale di Cittadinanzattiva, ha incentrato il suo intervento “sulla necessità di garantire legami sociali più forti e solidali tra le persone, con maggiore attenzione ai soggetti fragili e consapevolezza delle risorse per soddisfare bisogni e le aspettative del territorio”.

Sono stati anche presentati i risultati di un laboratorio civico nel territorio di Ponte San Giovanni con un “piano di residenza” dai residenti.