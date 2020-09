Nube anomala da cementeria Colacem, "Chiarire assenza dati Arpa" - Tuttoggi

De Luca (M5S) annuncia interrogazione, Arpa "E' stato un imprevedibile guasto" ma nell'arco temporale della fuoriuscita non risultano monitoraggi

“Una nube anomala di fumo maleodorante è uscita dalla cementeria Colacem di Ghigiano (Gubbio) lo scorso sabato 29 agosto, tra le ore 11 e le 14, ma sul sito di Arpa manca la pubblicazione dei monitoraggi in quel lasso temporale. Solo alle 14 le rilevazioni hanno evidenziato alti livelli di polvere”.

Lo scrive il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca, annunciando in proposito una interrogazione alla Giunta regionale per “fare chiarezza sulle cause del guasto occorso alla centralina nella giornata di sabato 29 agosto”.

Interrogazione di De Luca (M5S)

In particolare, De Luca chiede “verifiche e approfondimenti sulla mancanza di dati da parte del monitoraggio in continuo delle emissioni trasmesse dal gestore, le cause delle fuoriuscite di fumo dal camino ripetutamente segnalate dai cittadini, il tipo di emissioni prodotte ed eventuali rilevazioni effettuate da Arpa nelle ore successive al guasto”.

La nube segnalata dai cittadini

Sono stati gli stessi cittadini, lo scorso sabato, a segnalare la fuoriuscita di una emissione anomala di fumo da un camino della cementeria, che si è protratta per decine di minuti. Comprensibile l’apprensione degli abitanti che, attraverso foto apparse sui social network, hanno sottolineato anche la presenza di odori molesti.

Anche due giorni dopo (lunedì 31 agosto), inoltre, verso le ore 23 sono arrivate segnalazioni di ulteriori emissioni anomale di fumo dal camino

corrispondente alla produzione di cemento grigio.

Arpa “Un imprevedibile guasto”

Ma solo ieri Arpa ha comunicato così, sul proprio sito, il guasto verificatosi sabato 29 alla centralina di Ghigliano: “Alle ore 11.45 si è verificato un imprevedibile guasto elettrico che ha arrestato immediatamente la linea di cottura. Il guasto è stato risolto in pochi minuti e la linea è tornata a regime alle ore 15”.

“Nessun dato registrato dalle 11 alle 14”

“Nel rispetto e nella tutela della salute dei cittadini – ribadisce De Luca -, chiediamo alla Giunta regionale di chiarire come mai nello stesso arco temporale in cui si è verificato il guasto e la relativa fuoriuscita della nube dall’azienda Colacem, per la precisione dalle 11 alle 14, non sono riportate misurazioni sul sito dell’Arpa”.