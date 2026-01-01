 Notte di violenza e follia, cerca di aggredire la ex e picchia Carabinieri - Tuttoggi.info
Notte di violenza e follia, cerca di aggredire la ex e picchia Carabinieri

Redazione

Notte di violenza e follia, cerca di aggredire la ex e picchia Carabinieri

Violenza e follia nella notte: uomo prende a calci i Carabinieri e cerca di sfondare il finestrino della Volante a testate
Gio, 01/01/2026 - 13:43

Una notte di violenza e tensione quella vissuta tra domenica e lunedì 28 e 29 dicembre, nella prima periferia di Terni, dove l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile ha evitato che una lite familiare avesse ulteriori e più gravi conseguenze. I militari hanno arrestato un 26enne, originario della Guinea già noto alle Forze dell’Ordine, per tentata violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata.

Notte di violenza, cerca di aggredire la ex e picchia Carabinieri

Tutto è iniziato con una chiamata disperata al 112 da parte di una 42enne italiana: l’ex compagno, non rassegnatosi alla fine della relazione, si era presentato presso la sua abitazione in tarda serata, tentando di abbatterne la porta d’ingresso a calci. All’arrivo dei militari, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, non ha accennato a calmarsi nonostante i ripetuti tentativi di mediazione, anzi si è scagliato contro di loro spintonandoli e colpendoli con violenti calci, procurando lesioni lievi ad entrambi i Carabinieri.

Follia implacabile

Anche una volta bloccato ed ammanettato, la furia del 26enne non si è placata, al punto da rendere necessario l’ausilio dell’equipaggio di una Volante della Questura per farlo salire sull’auto di servizio, all’interno della quale l’uomo ha preso a testate i finestrini, procurandosi a sua volta lievi lesioni. Dopo una notte in camera di sicurezza, ieri mattina si è svolto il rito per direttissima, all’esito del quale il Giudice, nel convalidare l’arresto ha disposto nei confronti dello straniero la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

