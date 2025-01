"Notte di solidarietà" 2025. Inner Wheel Foligno con Aism per contribuire alla lotta alla sclerosi multipla - Tuttoggi.info

Sarà ancora la solidarietà l’indiscussa protagonista di una serata di spettacolo firmata Inner Wheel club di Foligno, a favore questa volta di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che vedrà in platea per l’occasione Alessandro Marsili, presidente della sezione provinciale AISM di Perugia.

In scena all’Auditorium San Domenico, sabato 4 gennaio 2025, ore 21, “Notte di Solidarietà” – evento giunto alla VII edizione – si annuncia appuntamento denso di sorprese e ospiti all’insegna di musica, teatro, danza e umorismo.

Fortemente voluto dal club folignate nella persona della presidente Eleni Giovani con la collaborazione della past president Romina Morici, lo show, patrocinato dal Comune di Foligno e con la partecipazione dell’Associazione Pro Santa Cristina di Valtopina, sarà affidato ad una conduzione sorprendente e innovativa di Vittorio Vetturani e Arianna Pizzoni.

Molti gli ospiti sul palcoscenico, da Emanuela Aureli, imitatrice e coach a “Tale e Quale Show”, Giuseppe Ippoliti doppiatore, speaker radiofonico e cantante, Nicola Pesaresi ventriloquo e comico, Marco Bracci chitarrista e musicista toscano, Il balletto di Foligno scuola di danza di Foligno, Alessia Chiocci cantautrice folignate, Raoul Maiuli barzellettiere da “La Sai l’Ultima”, l’atelier Elsa Sposi di Trevi, i cantanti Federico Coccia, Agnese Brunetti, Andrews Sorbelli, Luca Giovannelli, Silvia Manini, Angelo Buoncristiani.

Una nutrita schiera di artisti ai quali si sono affiancati professionisti dello spettacolo che si sono messi in gioco nell’allestimento della serata Arianna Pizzoni grafica e web-designer, la stylist Sandra Riommi (Sartoria “Magnolia pezzi unici”), Balù abbigliamento uomo/donna di Assisi, Francesca Boccabella (fotografa ufficiale della serata), Francesco Calderini e Leonardo Grandoni (di Music Service Calderini).

Risultato, un davanti e dietro le quinte che renderà l’evento un’indimenticabile serata di allegria e solidarietà.

Per info e biglietti (15 euro) Vittorio Vetturani 3273879823 – Romina Morici 3314043161 – Arianna Pizzoni 3663105844.