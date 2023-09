Notte bianca dello sport a Terni, in campo 79 associazioni e 40 attività - Tuttoggi.info

Notte bianca dello sport, presentato il programma. Si inizia con le targhe alla memoria dei campioni del motociclismo

Saranno 79 le associazioni e i gruppi sportivi che parteciperanno alla Notte Bianca dello Sport in programma per venerdì 22 settembre nelle vie e nelle piazze del centro di Terni.

L’evento è stato presentato dall’assessore allo sport Marco Schenardi come “una grande occasione per valorizzare l’attività delle associazioni sportive, ma anche come una grande festa per contribuire a risvegliare la città in collaborazione con le tante associazioni che durante l’anno s’impegnano nel settore sportivo coinvolgendo migliaia di giovani e meno giovani”.

“Non ci aspettavamo tante adesioni – ha detto l’assessore Schenardi – e per questo l’organizzazione curata dal nostro ufficio sport è stata molto complicata, ma anche gratificante. Alla fine saranno 40 gli sport rappresentati e speriamo che la città sia contenta e tutti possano trascorrere una bella serata”. Ogni associazione avrà i propri spazi, in piazza Europa, piazza Tacito, piazza della Repubblica, in Corso Tacito, in largo Ottaviani e Largo Micheli, in piazza San Francesco, in via Fratti e in via Lanzi, oltre che all’oratorio salesiano, dove potrà effettuare anche simulazioni e prove che coinvolgeranno i cittadini. Ci sarà spazio per il sociale, per discutere di sport con il convegno “Che magnifica partita la vita” e per la musica con la banda di Cesi.

La manifestazione prenderà il via alle ore 17,30 di venerdì 22 in piazza della Repubblica, con il taglio del nastro e la consegna delle targhe celebrative, e proseguirà a partire dalle ore 18 all’interno della sala digipass della Bct con il convegno “Che magnifica partita la vita”, prima di invadere festosamente le location del centro che ospiteranno le evoluzioni promozionali degli atleti.

A questo link tutte le informazioni sulla Notte Bianca dello Sport del 22 settembre

https://www.comune.terni.it/notte-bianca-dello-sport-2023