Notte Bianca dello Sport a Terni, come fare domanda - Tuttoggi.info

L’assessorato allo Sport ha annunciato che la Notte Bianca dello Sport 2024 si terrà a Terni nelle vie e nelle piazze del centro, dalle 18, del 20 settembre. Le richieste di partecipazione a devono essere presentate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato al presente avviso e reperibile alla pagina web istituzionale del Comune di Terni.

Il modulo, compilato in ogni sua parte, firmato e trasmesso in file formato.pdf unitamente ad un documento d’identità del legale rappresentante dell’associazione, la società o l’ente di promozione sportiva, deve essere trasmesso all’Ufficio Sport entro le 12 del 20 agosto 2024 a mezzo di posta elettronica certificata comune.terni@postacert.umbria.it

Notte Bianca dello Sport, le info

Eventuali richieste trasmesse successivamente alla data indicata al comma precedente potranno comunque essere prese in considerazione salvo valutarne la compatibilità con le precedenti richieste inoltrate nei termini ai fini della assegnazione degli spazi e, più in generale, nel quadro dell’organizzazione complessiva dell’iniziativa.

L’evento è organizzato direttamente dall’Amministrazione Comunale la quale coordinerà le attività di ciascun soggetto. Le associazioni, le società e gli enti di promozione sportiva aderenti e partecipanti provvederanno all’allestimento, custodia e vigilanza degli spazi assegnati.

Per ulteriori informazioni 0744549521, fausto.ottaviani@comune.terni.it.

“Coinvolgimento straordinario”

“Con oltre 80 associazioni e società sportive lo scorso anno – ha dichiarato l’assessore allo Sport Marco Schenardi – la manifestazione è particolarmente riuscita, con un coinvolgimento straordinario di tutto il mondo sportivo di Terni. Quest’anno puntiamo a fare ancora meglio, abbiamo come obiettivo la partecipazione di tutto il centro cittadino in tutti i suoi assi. Stiamo valutando se estendere anche le zone di pedonalizzazione per fare posto alle migliaia di visitatori e agli ulteriori stands delle associazioni. La Notte bianca dello Sport rappresenta una manifestazione di grande socializzazione ma anche di grande promozione dello sport come elemento educativo, di benessere e partecipazione. Ringrazio tutti coloro che già da ora stanno lavorando alla sua riuscita”.