Notte Barocca, i negozi del centro storico restano aperti

“Siamo un centro commerciale naturale”

“In tale occasione i negozianti della città della Quintana – prosegue Cavadenti Gasperetti a nome di tutti – accoglieranno turisti e residenti con una serie di iniziative che vanno dalla presentazione delle nuove collezioni e promo su articoli selezionati di abbigliamento uomo, donna, bambino, occhiali, ai cocktail di benvenuto, alle performances di hair stylist in diretta, alle personalizzazioni di gioielli, alla presentazione di novità floreali per l’home decor ed ogni altra iniziativa che sarà comunicata dagli stessi attraverso i propri canali social. L’obiettivo che tale proposta si pone è quello di trasformare nel tempo il centro cittadino in un vero e proprio “ CENTRO COMMERCIALE URBANO” apportando in tal modo nuova linfa alla vitalità della città del post-pandemia“.