Note d'autore al festival Federico Cesi: tre straordinari appuntamenti dedicati a pianoforte, clarinetto, chitarra - Tuttoggi.info

Note d’autore al festival Federico Cesi: tre straordinari appuntamenti dedicati a pianoforte, clarinetto, chitarra

Lun, 25/08/2025 - 07:21

25 agosto ore 21.15 Chiostro San Francesco, Trevi
CORDE DI SOGNO, NOTE D’AMORE
Giulio Tampalini chitarra

Il Festival Federico Cesi presenta un appuntamento di particolare prestigio con il concerto di Giulio Tampalini, uno dei chitarristi classici italiani più conosciuti e carismatici del panorama internazionale.
Il programma attraversa i capolavori del repertorio chitarristico: dalla celebre Ciaccona di Johann Sebastian Bach alle atmosfere spagnole di Albéniz, Rodrigo e Tárrega, fino alle pagine virtuosistiche di Dionisio Aguado, offrendo al pubblico un percorso musicale di grande varietà espressiva.
Chitarrista di fama internazionale, Giulio Tampalini si è esibito in teatri prestigiosi come La Fenice di Venezia e il Teresa Carreño di Caracas. Ha collaborato con le prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano ed è artista Warner Classics dal 2017. La sua discografia conta oltre 40 titoli, con due riconoscimenti “Chitarra d’oro” per il miglior disco (2003 e 2018). Insegna al Conservatorio Donizetti di Bergamo e alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola.


26 agosto 2025 ore 21.00 Villa dei Mosaici, Spello
RECITAL DI CLARINETTO & ENSEMBLE DI FIATI
Valeria Serangeli & Luca Massa clarinetto, Angelo Bruzzese, pianoforte, Wind Ensemble
Musiche di Miluccio, Massa, Donizetti, Saracino, Ellington, Gualdi, Gershwin

Il programma del concerto abbraccia diversi stili ed epoche, dalla tradizione classica italiana alle atmosfere jazzistiche americane.
La scaletta alterna momenti di virtuosismo solistico a brani che valorizzano le possibilità timbriche dell’ensemble clarinettistico e del wind ensemble. Il percorso musicale si sviluppa dalla vivacità delle rapsodie italiane all’eleganza del belcanto donizettiano, dalle sonorità americane fino a elaborazioni contemporanee, offrendo al pubblico un percorso variegato tra stili e linguaggi.
Protagonisti del concerto saranno Valeria Serangeli, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, Luca Massa, primo clarinetto solista nella Fanfara di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli” dell’Esercito Italiano, Angelo Bruzzese, docente al Conservatorio di Frosinone, compositore e direttore d’orchestra, insieme al Wind Ensemble.
La splendida cornice della Villa dei Mosaici di Spello, autentica dimora romana del IV secolo d.C. riportata alla luce solo pochi anni fa e oggi interamente musealizzata, offrirà al concerto un valore aggiunto di grande bellezza e suggestione. È una location straordinaria che l’Italia può vantare come esclusiva.


27 agosto 2025 ore 21.15 Chiostro di San Francesco, Trevi
LA MUSICA PIANISTICA DI FRANZ LISZT E FERRUCCIO BUSONI
Alessandro Bistarelli, pianoforte

Il Festival Federico Cesi presenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione con il maestro Alessandro Bistarelli, tra le figure più autorevoli del panorama pianistico.
La serata offrirà un itinerario nella letteratura pianistica di Franz Liszt (1811-1886) e Ferruccio Busoni (1866-1924), due autori che hanno profondamente segnato l’evoluzione del linguaggio musicale tra Ottocento e Novecento.
In programma pagine della produzione matura lisztiana, caratterizzate da profondità espressiva e ricerca spirituale, insieme alle raffinate Elegien di Busoni, testimonianza della sua capacità di coniugare tradizione e modernità. Un concerto che invita all’ascolto interiore, dove il pianoforte diventa strumento di riflessione esistenziale e ricerca del bello.
Pianista e musicologo, Alessandro Bistarelli ha collaborato con prestigiose istituzioni culturali esibendosi in numerosi festival nazionali e internazionali. Da anni svolge un’intensa attività di ricerca musicologica sul pensiero compositivo di Skrjabin, cui ha dedicato un CD (2016) e un volume edito da Zecchini.


