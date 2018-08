Norcia, stasera il concerto del Coro San Benedetto

Questa sera, nel corso dell’estate nursina 2018, il Coro San Benedetto città di Norcia si esibirà in Piazza San Benedetto alle 21,30 con la direzione di Luca Garbini. ‘In Canto in Piazza’ è il titolo che accompagnerà l’esibizione del gruppo nursino che in questi due anni, con grande tenacia, ha proseguito la sua attività.

‘Pescando’ nel vasto repertorio del coro di Norcia che spazia dalla polifania classica e sacra, passando per le arie d’opera, la scaletta del concerto per l’estate 2018 propone brani ‘pop’ di musica contemporanea e antica che esaltano le abilità di insieme e delle voci soliste. Da Renato Zero a Gianni Morandi; da My Way a Torna a Surrientu, con un omaggio alle emozionanti melodie del maestro Ennio Morricone. Uno spettacolo da non perdere.

