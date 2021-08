Norcia, l'estate continua con cinema e teatro - Tuttoggi

Estate Nursina 2021, il programma del week end, serata cinema, musica e teatro

Cinema, musica e teatro sono gli eventi che contraddistingueranno l’ultimo week end di agosto del cartellone dell’ Estate Nursina 2021. Venerdì 27 torna il cinema in piazza con la ‘Sagra del Cinema’ e il film Santa Maradona (2001), con Stefano Accorsi e Libero De Rienzo, giovane attore romano recentemente scomparso.

Sabato 28 concerto dell’ orchestra de L’Accademia Vicino, dal titolo ‘Dove Fioriscono i limoni’ , con musiche di Schubert, Mozart, Bartholdy e Strauss.

L’Accademia Vicino è un accademia un’accademia musicale di Accumoli che offre a giovani musicisti di talento l’opportunità di perfezionare la loro conoscenza dell’esecuzione orchestrale sotto la guida di professionisti. I docenti della famosa Orchestra Filarmonica di Vienna istruiscono i partecipanti in uno stage intensivo e lavorano insieme per sviluppare il programma di cinque concerti, che saranno presentati al pubblico come parte di un piccolo festival musicale.

Domenica 29 invece torna il teatro con lo spettacolo a cura del CUT Centro Universitario Teatrale di Perugia “Vecchi si nasce (e io modestamente…)” di e con Marianna Stella con la consulenza drammaturgica di Roberto Ruggieri.

Gli spettacoli si svolgono in Piazza San Benedetto alle 21,30 con ingresso libero e gratuito. Per poter accedere all’area delimitata con i posti a sedere è necessario esibire il Green Pass.