Norcia, domenica il Campionato regionale di tiro con la Balestra da Banco Litab - Tuttoggi.info

Si svolgerà a Norcia domenica 23 giugno la ventisettesima edizione del campionato umbro di tiro alla balestra antica da banco, che vedrà sfidarsi le cinque compagnie regionali di Amelia, Assisi, Gualdo Tadino, Montefalco e Norcia appunto che aderiscono alla Lega Italiana Tiro Alla Balestra (LITAB).

La manifestazione è organizzata dalla Compagnia Balestrieri San Benedetto di Norcia con il Patrocinio del Comune ed è interamente dedicata a Enzo Massimi, balestriere della Compagnia di Norcia, prematuramente scomparso meno di due mesi fa.

“Un impegno importante per la nostra associazione che comporta onori ed oneri ma la voglia di mantenere vive le tradizioni va al di là di ogni sforzo o difficoltà” dichiara il presidente della Compagnia di Norcia Silvio ‘Ciccio’ Amici che è anche Presidente Nazionale della LITAB, associazione in cui sono rappresentate al suo interno 22 città come Pisa, Ventimiglia, Lucca e Chioggia, per citarne alcune, oltre a quelle umbre quest’anno in gara a Norcia.

“La nostra è una passione che ci accomuna, al di là dei campanilismi e non a caso ci definiamo ‘fratelli d’arme’. In questo giorno coloreremo Norcia con meravigliosi costumi storici e invitiamo tutti a venire a vedere questo spettacolo suggestivo e entusiasmante. Questa occasione per la nostra Compagnia avrà un significato in più – prosegue – perché dedicata al nostro amico Enzo che ci ha lasciato da poco e il modo migliore per ricordarlo, per l’ attaccamento alla nostra Compagnia e la sua dedizione, è dedicargli interamente questa giornata” conclude Amici.

Il programma inizia alle ore 15, con la sfilata delle cinque compagnie in costume storico partendo da Porta Romana, attraversando Corso Sertorio e Piazza San Benedetto, a passo cadenzato militaresco e solenne, accompagnati dal suono di chiarine e tamburi, fino a raggiungere il campo di gara allestito presso l’ex Stadio Comunale Europa.

Alle 15,30 l’inizio della gara a squadre con 12 tiratori scelti per compagnia, che dovranno realizzare il maggior punteggio all’interno del rispettivo bersaglio, posizionato a 36 metri, con una scala di punti che va da 0 a 30, dove il punteggio massimo si ottiene con un centro grande quanto una moneta da 2 euro. A seguire la spettacolare prova del tiro al corniolo: in questo caso tutti i 60 balestrieri delle compagnie, hanno l’obiettivo di centrare un unico bersaglio, scagliando verrette senza soluzione di continuità per aggiudicarsi il titolo di miglio balestriere dell’Umbria.