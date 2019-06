Norcia, da lunedì attivo il centro estivo comunale “Il Monello”

Partirà lunedì 1 luglio il centro estivo comunale ‘Il Monello’ a cura dell’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Norcia. Il Centro sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8 alle alle 14,15 presso le aule della scuola dell’infanzia, in Via dell’Ospedale. Il servizio, in collaborazione con la Cooperativa L’Incontro, è rivolto ai bambini da 3 a 5 anni ‘Monello Junior’, e da 6 a 12 anni ‘Monello Senior’.

“Riteniamo che il Monello sia un servizio fondamentale per le nostre famiglie e per la formazione dei nostri bambini. Le attività e i laboratori proposte dagli animatori, che si svolgeranno anche all’aperto, stimolano la socialità, la creatività e la fantasia dei nostri ragazzi e rendono così ancor più piacevoli le vacanze” dichiara l’Assessore ai Servizi Sociali Giuseppina Perla.

Anche i più piccoli, 0-3 anni, potranno usufruire di un servizio a loro dedicato quali i ‘Nidi d’ Estate’, a partire da lunedì 15 luglio fino al 14 agosto, dalle 8 alle 14. Anche in questo l’Assessorato ai Servizi Sociali è venuto incontro alle famiglie proponendo un’unica tariffa di €230 per un mese in cui è compreso il pranzo.

