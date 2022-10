Norcia, consegnato primo decreto ricostruzione del piano attuativo di Ancarano

“Dopo Castelluccio, parte anche la ricostruzione ad Ancarano. La ricostruzione privata procede, a breve supereremo il 50% delle pratiche consegnate nel Comune di Norcia, e questo segna un altro momento importante e significativo per il territorio e le frazioni” ha detto il Sindaco Alemanno.

“La ricostruzione nei piani attuativi ha oggettivamente faticato più che altrove per ottenere tutte le autorizzazioni – ha proseguito – ma speriamo si riesca a recuperare il tempo perduto. Oggi siamo voluti essere presenti qui, insieme all’ USR dell’ Umbria e alla Comunità di Ancarano che festeggia l’inizio dei lavori, sotto i buoni auspici di questa giornata di sole nella Valle Castoriana”.

“Sono onorato di consegnare oggi questo decreto – ha detto Fagotti -. Dal 1 gennaio 2021 ad oggi grazie alla semplificazione introdotta dal Commissario Legnini sono state decretate oltre 1300 pratiche nel cratere umbro e altrettanti sono in via di definizione. Si tratta dunque di dati importanti che evidenziano il grande lavoro svolto da tutta la struttura che ha dovuto fronteggiare anche alcune difficoltà note, tra il rincaro dei prezzi, il reperimento dei materiali e l’adeguamento dei prezziari per la ricostruzione”.

Emozionata la signora Angelini Paroli: “Aspettavo questo momento da molto tempo. Una nuova ripartenza per me, la mia famiglia ma direi per tutto il Paese. Grazie a tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato. Ora spero che la ditta sia celere”.