Norcia, annullati anche gli eventi al chiuso del Natale nursino - Tuttoggi

Non solo il Capodanno in piazza come previsto dal Governo: il Comune di Norcia annulla pure gli eventi al chiuso che erano programmati

Non solo gli eventi all’aperto – come previsto dal Governo – ma anche quelli al chiuso sono stati annullati a Norcia.

A seguito infatti dell’ultimo Decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri riguardo le misure di contenimento dell’epidemia da Covid 19, sono stati annullati tutti gli eventi inizialmente previsti nell’ambito delle festività natalizie nella città di San Benedetto.

Tra le misure previste nel DL sono ‘vietati gli eventi, le feste e i concerti, comunque denominati, che implichino assembramenti in spazi all’aperto’ e quindi viene annullato il Capodanno in piazza. Viene ripristinato l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in zona bianca.

Per una maggior tutela della sicurezza pubblica, il Comune ha deciso di annullare anche gli spettacoli che si sarebbero dovuti svolgere al chiuso.

“Con rammarico abbiamo deciso di annullare comunque tutti gli eventi previsti, ma la tutela della salute viene prima di tutto” dice il Sindaco Nicola Alemanno. “Ci viene richiesto ancora un altro piccolo sforzo per metterci al riparo il più possibile da ogni spiacevole situazione. A tal proposito – prosegue – rinnovo l’invito a prestare sempre e comunque la massima attenzione in questi giorni di festa, soprattutto in ambito familiare, mantenendo le semplici accortezze che ormai conosciamo molto bene. Potremo comunque passare un natale migliore rispetto allo scorso anno e trascorrere le feste in compagnia dei nostri cari”.

(foto di repertorio)