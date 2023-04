Norcia, al via la nuova fase di stabilizzazione post sisma del personale - Tuttoggi.info

Si tratta di dieci persone che "arricchiscono e rinforzano la macchina amministrativa"

In seguito all’approvazione del decreto legge “Ricostruzione” (n°3/2023) e in particolare del DL n° 104/2020, è iniziata una nuova fase di stabilizzazioni del personale impegnato nelle operazioni post-sisma. A partire da questa settimana, Funzione Pubblica ha avviato la raccolta dei dati online secondo quanto previsto dall’art. 57, cc. 3 e 3-bis del Dl n. 104/2020 necessari per la stabilizzazione delle unità di personale non dirigenziale che hanno svolto almeno 3 anni di servizio.

Relativamente al Comune di Norcia, i nominativi inseriti nel portale lavoro ammontano a 10 unità, 5 con requisiti al 31/12/2022 e 5 con requisiti al 31/12/2023.