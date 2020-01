Norcia, al centro di valorizzazione si apre la stagione di prosa - Tuttoggi

Domenica 19 gennaio, alle ore 18, attesa inaugurazione della Stagione di Prosa di Norcia, presso il Centro di Valorizzazione.

Il primo spettacolo in programma sarà 1919 FIUME – CITTÀ DI ARTE, DI VITA di Leonardo Petrillo, uno spettacolo di e con Edoardo Sylos Labini.

E’ il racconto della straordinaria Impresa che cento anni fa vide protagonisti giovani rivoluzionari di tutta Europa, guidati dal poeta soldato Gabriele d’Annunzio, il Vate degli italiani.

Una pagina di storia sorprendente, spesso dimenticata, ma che oggi è più attuale che mai.

Edoardo Sylos Labini, interprete principale sulle scene italiane della complessa figura di Gabriele d’Annunzio, ci racconterà in un’ora e mezzo di lezione-spettacolo le idee rivoluzionarie, le passioni, gli incontri e gli scontri delle migliaia di italiani ed europei che si riunirono in quella Città di Vita e di Arte, anticipatrice di tante battaglie del 900’.

Nella drammaturgia di Leonardo Petrillo, Sylos Labini sarà affiancato dalla cantante Mariangela Robustelli e dalle visual art di Andrea Rocca, in un emozionante viaggio nell’immaginifico artistico e politico di un uomo che ha saputo fare della propria vita come si fa in un’opera d’arte.

Novanta minuti di aneddoti, immagini, emozioni, come in quella incredibile impresa.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita. E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.