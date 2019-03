Norcia, addio all’ex assessore Romano Arpinelli | Domani i funerali

E’ morto all’alba di oggi, a Roma, Romano Arpinelli, già assessore comunale al bilancio di Norcia nella prima Giunta Alemanno, dal 2004 al 2008. Avrebbe compiuto 90 anni ad ottobre. Grande il cordoglio nella comunità nursina per la sua scomparsa. I funerali si svolgeranno domani, martedì 12 marzo, alle ore 14, nella Chiesa di San Giovanni Battista De Rossi in Via Cesare Baronio 127 a Roma.

“Apprendo con grande commozione e profondo dispiacere – dice il sindaco Nicola Alemanno – della scomparsa di Romano Arpinelli, persona dagli alti valori morali e culturali. Una notizia che mi tocca profondamente. Ho avuto infatti il privilegio e l’onore di condividere con lui la prima esperienza amministrativa da sindaco; Romano ha ricoperto l’incarico di assessore con delega al Bilancio. Le competenze professionali, la pacatezza dell’uomo unita alla sua grande tenacia e perseveranza nell’affrontare qualsiasi situazione è stato esempio per tutti noi. Esempio che conserviamo ancora oggi nel difficile mandato amministrativo di questa consiliatura.

Alla famiglia, vanno le mie più sentite condoglianze, di tutta l’Amministrazione comunale e di tutta la città. L’ impegno profuso ad esclusivo vantaggio della nostra comunità, assolutamente al di sopra di ogni interesse personale, – conclude il primo cittadino – contribuirà a mantenere vivo il suo ricordo, e a far conservare l’enorme bagaglio umano e culturale che con discrezione ci ha lasciato”.

