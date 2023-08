“Nonna, ho bisogno di soldi” e le sfilano oltre 7mila euro di gioielli

Si finge il nipote e truffa una coppia di anziani, indaga la polizia

Ha finto di essere il nipote, che aveva bisogno di soldi. E quando le ha detto che sarebbe passato da lei un amico, la 79enne, in preda al panico, ha consegnato tutti i gioielli che aveva in casa, per un valore di oltre 7mila euro.

Anche perché il marito, 85, con un raggiro era stato convinto, sempre dal finto “nipote”, ad uscire di casa per andare alle Poste.

È stato quando la figlia si è portata a casa della 79enne che, quest’ultima, si è resa conto di essere stata raggirata. A quel punto, ha avvisato il marito che, appreso quanto accaduto, ha allertato la polizia di Stato.

Gli agenti, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato i due anziani e aver constatato che non necessitavano delle cure dei sanitari, hanno raccolto tutti gli elementi utili per lo sviluppo delle indagini, invitando la vittima a recarsi presso gli uffici della Questura per formalizzare la denuncia.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti della polizia di Stato, finalizzati all’individuazione degli autori della truffa.