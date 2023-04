Nonna chiama i carabinieri per compagnia e fa scoprire il nipote che fuma hashish - Tuttoggi.info

L’anziana nonna, da sola in casa, sentitasi abbandonata dai familiari, in particolar modo dal nipote sempre chiuso in taverna, ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. Sul posto giungevano i militi ternani che, dopo aver tranquillizzato la signora, avvertivano nell’appartamento un forte odore di hashish.

Entrati nella taverna, i Carabinieri hanno identificato il nipote, un ventisettenne, che è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish e di 2 di marjuana. Per il giovane è scattata la segnalazione per l’illecito possesso di droga.

Un viterbese 40enne, fermato per un controllo alla circolazione stradale, è stato segnalato sempre per l’illecita detenzione di mezzo grammo di cocaina. L’uomo è stato anche denunciato per aver guidato l’autovettura nonostante avesse subito la revoca della patente di guida. Il mezzo è risultato privo di assicurazione ed è stato sequestrato ai fini della confisca.

Analoga sorte per un 34enne rumeno, anch’egli a bordo di autovettura, al quale è stato sequestrato un grammo di cocaina e ritirata la patente di guida in conseguenza del possesso di droga.

Infine un ternano 22enne è stato segnalato al Prefetto di Terni per il possesso di 0,5 grammi hashish. Quest’ultimo veniva trovato ed identificato all’interno dell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari durante un controllo di routine.