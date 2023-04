Non vuole stare con la coinquilina e "evade" dai domiciliari, arrestata - Tuttoggi.info

Gli agenti, a quel punto, dopo aver chiesto informazioni sulla sua posizione, l’hanno diffidata dall’allontanarsi invitandola ad attendere l’arrivo della volante. I poliziotti l’hanno rintracciata poco dopo in Piazza Garibaldi e appurato che la 45enne non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, l’hanno arrestata per il reato di evasione.

Su disposizione del Pubblico Ministero, la donna è stata quindi trattenuta presso le camere di sicurezza del Commissariato di Foligno in attesa dell’udienza di convalida.