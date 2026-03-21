Non si ferma all'alt e scatta l'inseguimento, 35enne finisce fuori strada e viene arrestato - Tuttoggi.info

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Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento, 35enne finisce fuori strada e viene arrestato

Davide Baccarini

Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento, 35enne finisce fuori strada e viene arrestato

Sab, 21/03/2026 - 11:29

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Un controllo di routine trasformato in un pericoloso inseguimento ad alta velocità. È quanto accaduto a Pian d’Assino (Umbertide), dove i carabinieri hanno tratto in arresto 35enne.

Tutto è iniziato durante un servizio di pattugliamento finalizzato alla prevenzione dei reati. I militari hanno intimato l’alt ad un’auto in transito, ma il conducente – di origine albanese e senza fissa dimora in Italia – invece di accostare ha schiacciato il piede sull’acceleratore.

Ne è scaturita una fuga rocambolesca attraverso le strade dell’umbertidese. L’uomo ha mantenuto una condotta di guida estremamente pericolosa, mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti nel tentativo di seminare la pattuglia dell’Arma.

Dopo diversi chilometri di inseguimento, il fuggitivo ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Fortunatamente, nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri mezzi o persone. I carabinieri sono riusciti a bloccare immediatamente l’uomo che, alla luce dei gravi indizi raccolti, è stato dichiarato in stato di arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e condotta di guida pericolosa.

Il 35enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma di Città di Castello in attesa del rito direttissimo. Nelle scorse ore, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto eseguito dai militari, disponendo per l’interessato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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