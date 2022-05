Noemi aprirà il 55° Festival delle Nazioni dedicato alla Spagna - Tuttoggi

La serata inaugurale del Festival – il 6 luglio – si aprirà con il concerto di Noemi, una delle artiste italiane più apprezzate del momento, che si esibirà in piazza delle Tabacchine per uno spettacolo musicale capace di coinvolgere il pubblico di tutte le età.

Il flamenco sarà invece protagonista l’8 luglio in Luxurîa, spettacolo con le coreografie di David Gutiérrez e le musiche di José Manuel Gómez Castilla che la compagnia Barcelona Flamenco Ballet presenterà al Festival delle Nazioni in prima italiana sempre in piazza delle Tabacchine.

Tra gli eventi più attesi a fine estate c’è la prima esecuzione italiana di Memorias, il nuovo progetto ideato e diretto dal violinista tangerino Jamal Ouassini con la Tangeri Café Orchestra che vedrà la partecipazione di artisti provenienti da Spagna, Marocco, Grecia, Libano e Italia: un inno al Mediterraneo e alla sua ricchezza culturale, che spazia dai canti del repertorio sefardita alle melodie della musica arabo andalusa e all’affascinante arte flamenca.

Un evento sarà invece dedicato a una forma musicale quasi del tutto sconosciuta in Italia: la zarzuela, genere lirico-drammatico nato in Spagna nel 17° secolo, in cui si alternavano scene parlate, cantate, cori e balli concertati e che spesso portavano in scena mode e detti popolari. Lo spettacolo si terrà nel cortile del Castello Bufalini il 27 agosto.

La chiusura del Festival delle Nazioni sarà invece affidata all’Orchestra della Toscana: la compagine, ormai da diversi anni regolare e apprezzatissima presenza della manifestazione tifernate, si misurerà con un programma musicale dedicato al compositore spagnolo Manuel De Falla.