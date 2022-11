Nocera Umbra, prima edizione di "Weekend d'autunno" - Tuttoggi

La passeggiata al Monte Alago

Domenica 20 novembre si camminerà sul tratto del sentiero E1 che attraversa il territorio di Nocera Umbra, da Bagnara a Monte Alago, dove si potrà ammirare e fotografare il meraviglioso foliage immersi nella natura incontaminata di questo monte. A fine escursione sarà possibile, per chi lo deciderà, fermarsi a pranzo presso La Taverna de Cinicchia per degustare il menù d’autunno. Per informazioni e prenotazioni tel. 3456499262 – 3389609217 – trekkingnoceraumbra@gmail.com – tel. 3333734293 – info@larengo.it.