Nocera Umbra, gli studenti imprenditori alla Camera di commercio

Giuria soddisfatta dai giovani studenti

A conclusione di un percorso di educazione all’imprenditoria iniziato a settembre 2022 nell’ambito del progetto JA Italia, Idee in Azione, gli studenti dell’Istituto Tecnico di Nocera Umbra hanno presentato alla Camera di Commercio la loro idea imprenditoriale, alla presenza di un pannello di esperti di impresa e di altre scuole del territorio.

L’idea imprenditoriale

Gli studenti del III A ITI hanno proposto un carica batterie per telefoni cellulari che sfrutta l’energia termica. L’“elevator pitch” è stato molto apprezzato dalla giuria sia per l’idea innovativa sia per la semplicità con cui gli studenti hanno saputo spiegare un concetto tecnico in maniera chiara. Uno dei commenti degli esperti è stato: “Non ho nulla da aggiungere, se non invitarvi alla Camera di Commercio e aiutarvi a trovare finanziatori.”

I complimenti della commissione

Gli studenti del IV A ITI hanno esposto in modo sicuro e articolato l’idea di un sistema di irrigazione che converte i raggi solari in acqua. Dopo aver ricevuto i complimenti da tutta la commissione, uno degli esperti ha osservato: “Siete consapevoli di cosa avete in mano e delle possibili applicazioni in aree di siccità nelle varie parti del mondo? Considerate di brevettare questa idea“.

Soddisfatto anche il dirigente scolastico, Leano Garofoletti: “JA Italia è stata un’esperienza formativa di grande valore per lo sviluppo della creatività, della capacità di trasformare problemi in opportunità e, in generale, dell’acquisizione di competenze trasversali di cui i nostri studenti potranno avvalersi nelle loro carriere future“.