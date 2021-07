Nocera Umbra, nuova residenza protetta intitolata a don Nello Alunni

Voto unanime del consiglio comunale, seguito da un lungo applauso

Nuova residente protetta comunale intitolata a ‘don Nello Alunni’. La proposta del sindaco Bontempi è stata votata all’unanimità, e sancita da un lungo applauso.

La figura di don Nello

La figura e l’operato dell’amato Parroco di Nocera Umbra, Don Nello Alunni, sono ancora vivi e presenti nel cuore dei nocerini. Don Nello Alunni, scomparso nel 2016, è stato per mezzo secolo un’importante figura di riferimento, e guida, di molte generazioni di nocerini. Da sempre impegnato in molteplici attività della parrocchia, ha profuso moltissime delle sue energie per i giovani, per le famiglie e per gli anziani, costantemente prodigo con tutti di buoni consigli ed amorevole conforto, i suoi insegnamenti sono giunti fino ai nostri giorni.

L’impegno per gli anziani

Ma davvero proficua è stata la sua attenzione, e vicinanza gli anziani. Tutti infatti ricordano come il 26 settembre del 1997, Don Nello Alunni, aiutò gli ospiti della casa di riposo, situata al tempo al secondo piano del Seminario Vescovile, ad uscire dopo le forti scosse telluriche della notte. Un gesto memorabile, rimasto nel cuore della comunità nocerina, in un frangente indimenticabile per ciascuno di noi! Don Nello, nella sua attività di Parroco, ha infatti rivolto un’attenzione particolare agli anziani, dedicando loro anche una festa a cadenza annuale molto sentita e partecipata in prossimità delle feste natalizie “Il pranzo degli Anziani” appunto, con centinaia di presenti ad ogni edizione. Nel tempo, divenuto anziano anche lui, ha continuato a condividere la sua immensa solidarietà con i suoi coetanei trasmettendo, ad ognuno di loro, quella speranza cristiana e quella gioia nel cuore che il Signore gli aveva donato e con la quale ha amato la sua comunità lungo tutto il suo cammino pastorale.

Le motivazioni

È con queste motivazioni che è stata intitolata la Nuova Residenza Protetta di Nocera Umbra a Don Nello Alunni, quale riconoscimento di immensa gratitudine. Alla seduta consiliare era presente il nipote, Paolo Alunni, in rappresentanza della famiglia che al termine ha voluto ringraziare il Consiglio Comunale per questa importante intitolazione e riconoscimento.

“Un dovere ricordarlo”

“Ho ritenuto mio dovere proporre tale riconoscimento a Don Nello Alunni per la sua levatura morale e spirituale – ha detto il sindaco Bontempi – Don Nello, ha servito la nostra comunità nocerina non solo come “Parroco”, ma anche come “Cittadino” sempre attivo nel sociale. Infatti, oltre ad aver assolto lodevolmente ai doveri pastorali, è sempre stato il principale animatore di moltissime iniziative: dall’attività sportiva giovanile, all’azienda turismo, all’Avis e a tante altre. Il voto unanime e l’applauso finale del Consiglio Comunale, ha certamente inteso testimoniare la gratitudine di tutti i Nocerini”.