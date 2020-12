Nocera Umbra, aumentano i positivi al Covid: il sindaco chiude le scuole

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle giornate del 21 e del 22 dicembre, per contrastare la diffusione del Coronavirus. La decisione è stata presa dal sindaco Giovanni Bontempi e attuata con un’ordinanza, in relazione all’aumento dei casi di Covid nel territorio, avvenuto nell’ultimo periodo. Solo ieri sei nuovi positivi, in isolamento domiciliare.

Ordinanza del sindaco Bontempi

“E’ stato ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente, al fine di contrastare l’ulteriore diffondersi dei contagi tra popolazione residente, a tutela della sanità pubblica“, si legge nell’ordinanza.