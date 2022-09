Nocera Umbra, un’ora per la pace a scuola

Gli “Esercizi di pace”

“Le domande che sono state poste ci sono sembrate impossibili – dicono dalla scuola – ma con l’impegno vogliamo provare a trovare una risposta: Che cos’è la pace? Cosa possiamo fare noi per la pace? Cosa possiamo fare a scuola?“. Nel corso dell’incontro è stato presentato il Quaderno degli Esercizi di Pace, ideato per insegnare e imparare a “fare la pace”, queste le parole ed i suggerimenti di Flavio Lotti, coordinatore della PerugiaAssisi, che ha tenuto le fila del collegamento, proponendoci anche la visione di video musicali creati per coinvolgere i più piccoli, protagonisti e promotori di pace. “Ci siamo salutati con il suo invito a proseguire insieme questo cammino….prossimo incontro sabato 8 ottobre ad Assisi con Papa Francesco. Siete invitati a partecipare, “fare pace non costa niente!””.