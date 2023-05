Nocera Umbra, un lupo nel giardino di casa | VIDEO

Un esemplare avvistato anche in una strada provinciale di collegamento

Un lupo nel giardino di casa. E’ la sorpresa di una famiglia di Bagnara di Nocera Umbra che qualche settimana fa ha scoperto che il giardino di casa era diventato il luogo di passaggio per un lupo. La scoperta attraverso le telecamerine esterne, posizionate per la propria sicurezza, e che una sera hanno addirittura immortalato un esemplare di lupo passeggiare nel prato. Un avvistamento sconvolgente, considerando quando l’animale fosse nel pieno di un centro abitato.

Il video della telecamera di sicurezza

Il secondo lupo avvistato a Nocera Umbra

Il secondo video mostra un esemplare aggirarsi lungo una strada provinciale di collegamento tra Bagnara e Collecroce, due frazioni di Nocera Umbra. Anche in questo caso il lupo sente l’auto e non si sgomenta, facendosi ammirare in tutta la sua maestosità.